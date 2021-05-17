Киві доведеться перечитати свою дисертацію, заявили в Авакова, фото — Главком

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Кандидатська дисертація народного депутата Іллі Киви може пройти детальну перевірку компетентними органами. Після цього нардепу від партії «Опозиційна платформа — За життя», можливо, доведеться пройти повторний захист наукової роботи.

Про такий варіант розвитку подій на телеканалі «Обозреватель» розповів радник міністра внутрішніх справ України, доктор філософії з права Володимир Мартиненко.

Радник Арсена Авакова припустив, що експертна рада може відправити роботу Киви на повторну експертизу, оскільки це передбачено у разі, якщо під час написання експертного висновку виникають певні сумніви.

Повторний захист можливий в спецраді якогось іншого вузу. Метою перевірки є пошук доказів автентичності роботи (Кива мусить довести, що це його робота). Автор також мусить показати свою обізнаність в тексті дисертації і довести наявність відповідних наукових статей.

Саме через ці причини Мартиненко сумнівається в тому, що Кива таки отримає науковий ступінь.

Раніше екс-міністр Ганна Новосад запевнила, що наукове звання Іллі Киви тепер має затвердити Атестаційна комісія МОН, яку очолює міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Джерело: «Обозреватель»