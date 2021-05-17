“Чорний грибок” атакує хворих на COVID-19 в Індії, є жертви

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«Чорний грибок» (мукормікоз) атакує хворих на коронавірусну інфекцію на заході Індії. Щонайменше 16 пацієнтів з міста Аурангабад у штаті Махараштра, у яких раніше діагностували COVID-19, померли від спалаху грибкового захворювання впродовж квітня-травня.

Загальна кількість пацієнтів, які страждають від мукормікозу, у лікарнях міста склала 200 осіб. Про це пише видання Times of India з посиланням на медичні органи штату.

Більшість пацієнтів з COVID-19, у яких виявили «чорний грибок», страждають діабетом і приймають стероїди для лікування. Вони стали головною причиною виникнення у них мукормікозу, — вказав фахівець з охорони здоров’я муніципальної корпорації Аурангабада Ніти Падалкар.

За його словами, процес збору даних про інфікованих грибковим захворюванням триває, тому їхня кількість може зрости.

Нагадаємо, ще до пандемії коронавірусу мукормікоз був поширений в Індії більше, аніж в інших країнах світу через значну кількість хворих на діабет. ЗМІ Індії повідомляють про зростання кількості хворих мукормікозом в штаті Махараштра, його столиці Мумбаї, а також у штаті Гуджарат та інших регіонах країни.

Мукормікоз найчастіше виникає у пацієнтів з коронавірусом, які знаходяться довгий час в відділеннях інтенсивної терапії, хворих на діабет, та у тих, хто отримує великі дози стероїдів. Через низький імунітет грибок вражає пазухи, очі, мозок.

Джерело: Times of India.