Ворон пограбував письменника на пляжі у Великій Британії. Фото: krasivosti.pro/pticy

https://racurs.ua/ua/n154730-voron-pograbuvav-pysmennyka-na-plyaji-u-velykiy-brytaniyi-foto.html

Ракурс

Ворон пограбував відомого письменника в місті Флашинг у Великій Британії та залишив його гаманець на дереві в приватному маєтку.

41-річний Вайл Менмуїр, який номінувався на Букерівську премію у 2016 році, відправився поплавати на місцевий пляж. Він уже виходив на берег, коли помітив, що в його речах порпається ворон. Про це повідомляє Metro.

Птах витяг з кишені штанів гаманець британця та злетів на найближче дерево. Не знайшовши нічого цікавого для себе, ворон розкидав гроші та банківські картки на гілках і полетів.

Крім того, дерево на яке втік «грабіжник», знаходилося на приватній території, і чоловікові довелося пояснювати господарям, в яку курйозну ситуацію він потрапив, перш ніж вони впустили його в сад. В результаті письменникові довелося залізти на дерево і зібрати розкидані речі.

Я збирався на цьому тижні зустрітися з читачами та поговорити про мою нову книгу, але схоже, всі питатимуть про те, як мене пограбував птах, — посміявся Менмуїр.



Джерело: Metro