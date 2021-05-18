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Ракурс
Віталій Кличко (ліворуч), скріншот відео

Обшуки в будинку Кличка — правоохоронці прийшли в іншу квартиру (ВІДЕО)

18 тра 2021, 10:17
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Віталій Кличко, мер Києва, повідомив, що правоохоронці, які сьогодні, 18 травня, вранці заполонили під’їзд в будинку на столичній вулиці Богдана Хмельницького, де він проживає, прийшли не до нього, а в іншу квартиру, розташовану на декілька поверхів нижче.

Про це Кличко повідомив в коментарі телеканалу «Україна 24».

Кличко зазначив, що знає власників цієї квартири.

Це дуже бідні люди і я не знаю, які там кримінальні провадження можуть бути, — наголосив Кличко в розмові з правоохоронцями.

Силовики, зі свого боку, заявили, що ця квартира здається, а орендарі використовують її «у своїх цілях — незаконних».


Нагадаємо, сьогодні о 7.30 до будинку, де проживає Кличко, під’їхала група озброєних людей в екіпіровці співробітників правоохоронних органів. Сам Кличко у той момент був на тренуванні.

Джерело: «Україна 24»

Джерело: Ракурс


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