Виталий Кличко (слева), скриншот видео

https://racurs.ua/n154760-obyski-v-dome-klichko-pravoohraniteli-prishli-v-druguu-kvartiru-video.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, сообщил, что правоохранители, которые сегодня, 18 мая, утром заполонили подъезд в доме на столичной улице Богдана Хмельницкого, где он проживает, пришли не к нему, а в другую квартиру, расположенную на несколько этажей ниже.

Об этом Кличко сообщил в комментарии телеканалу «Украина 24».

Кличко отметил, что знает владельцев этой квартиры.

Это очень бедные люди и я не знаю, какие там уголовные производства могут быть, — подчеркнул Кличко в разговоре с правоохранителями.

Силовики, со своей стороны, заявили, что эта квартира сдается, а арендаторы используют ее «в своих целях — незаконных».

Напомним, сегодня в 7.30 к дому, где проживает Кличко, подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов. Сам Кличко в тот момент был на тренировке.

Источник: «Украина 24»