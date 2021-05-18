К Виталию Кличко, мэру Киева, Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками.

Около 20 человек ждут в подъезде. Предварительно это СБУ. Пока они не зашли никуда, ждут в подъезде, потому что мэр пошел на тренировку, они разминулись. Скоро он вернется, тогда будет точно понятно, кто это и с чем они пришли, — сообщили источники, приближенные к мэру, «Украинской правде».