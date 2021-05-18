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К Кличко СБУ пришла с обысками – СМИ. Фото: УП

К Кличко с обыском нагрянула СБУ, дома не застали — СМИ

18 мая 2021, 09:46
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К Виталию Кличко, мэру Киева, Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками.

Около 20 человек ждут в подъезде. Предварительно это СБУ. Пока они не зашли никуда, ждут в подъезде, потому что мэр пошел на тренировку, они разминулись. Скоро он вернется, тогда будет точно понятно, кто это и с чем они пришли, — сообщили источники, приближенные к мэру, «Украинской правде».

Причину визита правоохранители пока не называют, ждут Кличко. По данным издания, на место уже приехали адвокаты мэра.

Пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева подтвердила информацию, что к Виталию Кличко пришли правоохранители.


Напомним, Виталий Кличко заявил, что городские власти столицы требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым Киевская городская государственная администрация передавала материалы по результатам внутренних аудитов.

Источник: «Украинская правда»

Источник: Ракурс


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