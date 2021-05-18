К Кличко с обыском нагрянула СБУ, дома не застали — СМИhttps://racurs.ua/n154759-k-klichko-sbu-prishla-s-obyskami-smi.htmlРакурс
К Виталию Кличко, мэру Киева, Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками.
Около 20 человек ждут в подъезде. Предварительно это СБУ. Пока они не зашли никуда, ждут в подъезде, потому что мэр пошел на тренировку, они разминулись. Скоро он вернется, тогда будет точно понятно, кто это и с чем они пришли, — сообщили источники, приближенные к мэру, «Украинской правде».
Причину визита правоохранители пока не называют, ждут Кличко. По данным издания, на место уже приехали адвокаты мэра.
Пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева подтвердила информацию, что к Виталию Кличко пришли правоохранители.
Напомним, Виталий Кличко заявил, что городские власти столицы требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым Киевская городская государственная администрация передавала материалы по результатам внутренних аудитов.
Источник: «Украинская правда»