Виталий Кличко, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/n154749-klichko-trebuet-u-pravoohraniteley-otcheta-po-delam-kgga-video.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, заявил, что городские власти столицы требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым Киевская городская государственная администрация (КГГА) передавала материалы по результатам внутренних аудитов.

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице Кличко в социальной сети Фейсбук.

«Городские власти требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов. Мы их проводим регулярно», — подчеркнул Кличко.

По словам Кличко, с 2015 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА совершил 385 проверок и передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. По этим материалам:

зарегистрированы 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, возбужденным ранее;

правоохранители подготовили 52 сообщения о подозрении;

по 27 делам передали обвинительные акты в суд.

«Но вопрос: какова ситуация с другими делами? Потому что сегодня проверки и обыски осуществляют преимущественно по тем материалам, что передали мы сами! О тех нарушениях, что обнаружили мы сами! Так чем занимались правоохранительные органы? Или только вдруг дошли руки, потому что пришла весна?», — отметил мэр Киева.

По некоторым делами, например по департаменту соцполитики, город передал материалы еще два года назад, подчеркнул Кличко.

А некоторые коммунальные предприятия и структурные подразделения уже предоставляли документы по требованию правоохранителей. Сейчас они пришли искать снова! Теперь берут копии тех документов, которые есть в правоохранительных органах, — отметил мэр Киева.



По мнению Кличко, события, которые в последнее время происходят вокруг городских властей, выглядят ангажированной акцией, подготовленной впопыхах.

Напомним, в середине мая в ряде коммунальных предприятий Киева и некоторых департаментах КГГА прошли обыски. Мэр Киева назвал эти действия правоохранительных органов «атакой» на столичные власти.