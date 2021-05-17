Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Виталий Кличко, фото: «Обозреватель»

Кличко требует у правоохранителей отчета по делам КГГА (ВИДЕО)

17 мая 2021, 20:29
999

Виталий Кличко, мэр Киева, заявил, что городские власти столицы требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым Киевская городская государственная администрация (КГГА) передавала материалы по результатам внутренних аудитов.

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице Кличко в социальной сети Фейсбук.

«Городские власти требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов. Мы их проводим регулярно», — подчеркнул Кличко.

По словам Кличко, с 2015 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА совершил 385 проверок и передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. По этим материалам:

  • зарегистрированы 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, возбужденным ранее;
  • правоохранители подготовили 52 сообщения о подозрении;
  • по 27 делам передали обвинительные акты в суд.

«Но вопрос: какова ситуация с другими делами? Потому что сегодня проверки и обыски осуществляют преимущественно по тем материалам, что передали мы сами! О тех нарушениях, что обнаружили мы сами! Так чем занимались правоохранительные органы? Или только вдруг дошли руки, потому что пришла весна?», — отметил мэр Киева.

По некоторым делами, например по департаменту соцполитики, город передал материалы еще два года назад, подчеркнул Кличко.

А некоторые коммунальные предприятия и структурные подразделения уже предоставляли документы по требованию правоохранителей. Сейчас они пришли искать снова! Теперь берут копии тех документов, которые есть в правоохранительных органах, — отметил мэр Киева.


По мнению Кличко, события, которые в последнее время происходят вокруг городских властей, выглядят ангажированной акцией, подготовленной впопыхах.

Напомним, в середине мая в ряде коммунальных предприятий Киева и некоторых департаментах КГГА прошли обыски. Мэр Киева назвал эти действия правоохранительных органов «атакой» на столичные власти.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров