Віталій Кличко, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/ua/n154749-klychko-vymagaie-u-pravoohoronciv-zvitu-u-spravah-kmda-video.html

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Віталій Кличко, мер Києва, заявив, що міська влада столиці вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ, щодо яких Київська міська державна адміністрація (КМДА) передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів.

Про це йдеться у відеозверненні, опублікованому на сторінці Кличка в соціальній мережі Фейсбук.

Міська влада вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ, щодо яких КМДА передала документи за результатами аудитів. Ми їх здійснюємо регулярно, — наголосив Кличко.

За словами Кличка, з 2015 року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок і передав правоохоронцям матеріали за 316 об'єктами аудиту. За цими матеріалами:

зареєстровані 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ, порушених раніше;

правоохоронці підготували 52 повідомлення про підозру;

за 27 справами передали обвинувачувальні акти до суду.

Але питання: яка ситуація з іншими справами? Бо сьогодні перевірки і обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі! Про ті порушення, що виявили ми самі! Так чим займалися правоохоронні органи? Чи тільки раптом дійшли руки, бо прийшла весна?, — зазначив мер Києва.

За деякими справами, наприклад щодо департаменту соцполітики, місто передало матеріали ще два роки тому, наголосив Кличко.

А деякі комунальні підприємства і структурні підрозділи вже надавали документи на вимогу правоохоронців. Зараз ті прийшли шукати знову! Тепер беруть копії тих документів, які є у правоохоронних органах, — зауважив мер Києва.

На думку Кличка, події, які останнім часом відбуваються довкола міської влади, виглядають заангажованою акцією, підготовленою похапцем.

Нагадаємо, в середині травня у низці комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА відбулися обшуки. Мер Києва назвав ці дії правоохоронних органів «атакою» на столичну владу.