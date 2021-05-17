«Слуги» схвалили кандидатуру нового міністра інфраструктури

Олександр Кубраков, фото: КМУ

https://racurs.ua/ua/n154748-slugy-shvalyly-kandydaturu-novogo-ministra-infrastruktury.html

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Фракція «Слуга народу» схвалила кандидатуру голови «Укравтодору» Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні фракції сьогодні, 17 травня, повідомляє агентство УНН з посиланням на народного депутата зі «Слуги народу» Олексія Устенка.

Кубракова одобрили. Фракція проголосувала «за», — зазначив Устенко.

14 травня стало відомо, що чинний очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій написав заяви на звільнення за власним бажанням. Звільнення Криклія Верховна Рада може розглянути на своєму засіданні завтра, 18 травня.

Також заяву про звільнення за власним бажанням написав міністр економіки Ігор Петрашко.

Нагадаємо, в Офісі президента нещодавно назвали причини відставки Криклія та Петрашка.

Джерело: УНН