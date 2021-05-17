На ЗНО зареєструвалися майже 390 тис. осіб, фото: SmartNews

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Ракурс

На Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2021 році зареєструвалися майже 389 тис. 710 абітурієнтів, які мають пройти понад 1,5 млн тестів.

Керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко повідомив про це під час прес-конференції.

Цьогорічна кількість зареєстрованих осіб для проходження зовнішнього незалежного оцінювання є чи не найбільшою за останні роки існування системи ЗНО. Майже 390 тис. учасників ЗНО ми будемо радо вітати в кожному з пунктів проведення ЗНО в тому чи іншому населеному пункті, — зазначив він.

Серед учасників ЗНО-2021:

випускники закладів загальної середньої освіти 2021 року становлять 56,45%;

учні закладів професійно-технічної освіти, студенти ЗВО — 30,44%;

випускники минулих років — 13,09%.

Найбільше осіб зареєструвалося на такі предмети:

історія України — 298 тис. 972;

математика — 291 тис. 789;

українська мова і література — 250 тис. 681;

географія — 175 тис. 427;

українська мова — 126 тис. 401.

За кількістю зареєстрованих учасників лідером став Києв (понад 33 тис. осіб).