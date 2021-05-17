На ВНО зарегистрировались почти 390 тыс. человек, фото: SmartNews

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Ракурс

На Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году зарегистрировались почти 389 тыс. 710 абитуриентов, которые должны пройти более 1,5 млн тестов.

Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко сообщил об этом во время пресс-конференции.

В этом году количество зарегистрированных лиц для прохождения внешнего независимого оценивания является едва ли не самым крупным за последние годы существования системы ВНО. Почти 390 тыс. участников ВНО мы будем рады приветствовать в каждом из пунктов проведения ВНО в том или ином населенном пункте, — отметил он.

Среди участников ВНО-2021:

выпускники учреждений общего среднего образования 2021 года составляют 56,45%;

ученики заведений профессионально-технического образования, студенты ЗВО — 30,44%;

выпускники прошлых лет — 13,09%.

Больше всего абитуриентов зарегистрировалось на следующие предметы:

история Украины — 298 тыс. 972;

математика — 291 тыс. 789;

украинский язык и литература — 250 тыс. 681;

география — 175 тыс. 427;

украинский язык — 126 тыс. 401.

По количеству зарегистрированных участников лидером стал Киев (более 33 тыс. человек).