В портале «Дія» появились новые услуги, фото: UATV

https://racurs.ua/n154746-propisatsya-v-kvartire-i-zakazat-prava-teper-mojno-cherez-diu-detali.html

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Минцифры презентовало новые услуги, которые теперь можно совершить через электронный портал «Дія».

Теперь граждане Украины смогут с помощью своего смартфона и электронной цифровой подписи осуществить следующие действия: