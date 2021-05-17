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В портале «Дія» появились новые услуги, фото: UATV
Прописаться в квартире и заказать права теперь можно через «Дію» — деталиhttps://racurs.ua/n154746-propisatsya-v-kvartire-i-zakazat-prava-teper-mojno-cherez-diu-detali.htmlРакурс
Минцифры презентовало новые услуги, которые теперь можно совершить через электронный портал «Дія».
Теперь граждане Украины смогут с помощью своего смартфона и электронной цифровой подписи осуществить следующие действия:
- поменять место регистрации (прописку). Воспользоваться данной услугой смогут владельцы ID-карты, проживающие в Киеве, Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Кривом Рогу и Мариуполе. Для смены прописки нужно будет согласие владельца жилья, которое можно будет также получить через «Дію». Ранее для смены места регистрации нужно было обращаться в Центр предоставления админуслуг;
- зарегистрировать ФЛП. Если ранее при подаче заявки через «Дію» она проходила модерацию у госрегистратора, то сейчас регистрация ФЛП будет автоматической;
- оплатить налоги и сборы для ФЛП. Теперь через «Дію» можно подать декларацию по упрощенной системе, рассчитать единый налог и оплатить налоги и сборы;
- получить электронное разрешение на выполнение строительных работ и электронный сертификат о приеме объекта в эксплуатацию (для объектов СС2/СС3). Также через «Дію» можно зарегистрировать декларацию о начале строительных работ для объектов СС1 и получить строительный паспорт;
- заменить водительские права и оплатить штрафы за нарушение ПДР. Рубрика «Штрафы» будет доступной для всех владельцев водительских прав и будет обновляться каждый час. Если вы получите новый штраф, как в автоматическом режиме, так и у патрульного, вам придет уведомление;
- получить электронную цифровую подпись;
- зарегистрировать оператора мощностей рынка. Данная функция будет полезна для предпринимателей, ведь они смогут оформить оборудование онлайн, без посещения Центра предоставления админуслуг.
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