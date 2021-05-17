«Дія» позволит менять прописку и водительское удостоверение

https://racurs.ua/n154717-diya-pozvolit-menyat-propisku-i-voditelskoe-udostoverenie.html

Ракурс

Приложение «Дія» пополнилось новыми услугами — Министерство цифровой трансформации добавило возможность создавать, просматривать и поддерживать электронные петиции, а также функцию замены водительского удостоверения и изменения места регистрации.

Об этом 17 мая сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на втором «Дія саммите», который сейчас проходит в Киеве.

Возможность создания петиций на едином портале государственных услуг чиновники назвали первым шагом на пути к электронной демократии. Ранее местные электронные петиции размещались на отдельных сайтах мэрий или области.

Пилотный проект по петициям стартует в общинах 10 городов — Полтавы, Ивано-Франковска, Луцка, Сум, Ужгорода, Хмельницкого, Днепра, Тернополя, Черкасс и Херсона. До конца года планируется запустить петиции во всех общинах страны.

Кроме того, в «Дії» появилась возможность изменения места регистрации онлайн. Сейчас экспериментальный проект доступен владельцам ID-карт в Киеве, Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Кривом Роге и Мариуполе.

Министерство планирует масштабировать эту услугу на протяжении года. Для того, чтобы расширить ее на владельцев бумажных паспортов, необходимо принять соответствующий законопроект.

Для изменения прописки необходимо заполнить в «Дії» заявку. Если гражданин проживает в собственном жилье, то подтверждение придет автоматически. Если арендует — владелец должен подтвердить запрос. Тогда информация о новом месте жительства автоматически появится в реестре, а предварительная регистрация сразу аннулируется.

Для автомобилистов мы запускаем замену водительского удостоверения через мобильное приложение «Дія». До этого такой услугой можно было воспользоваться через электронный кабинет водителя, и почти 40 тыс. украинцев уже оценили удобство такой услуги. А вскоре мы введем возможность доставки удостоверений водителя прямо вам домой, — отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.