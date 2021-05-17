«Дія» додала сервіси зміни прописки і водійського посвідчення

“Дія” дозволить змінювати прописку і водійське посвідчення

https://racurs.ua/ua/n154717-diya-dodala-servisy-zminy-propysky-i-vodiyskogo-posvidchennya.html

Ракурс

Додаток «Дія» поповнився новими послугами — Міністерство цифрової трансформації додало можливість створювати, переглядати та підтримувати електронні петиції, а також функцію заміни посвідчення водія і зміни місця реєстрації.

Про це 17 травня повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на другому «Дія саміті», який зараз триває у Києві.

Можливість створення петицій на єдиному порталі державних послуг влада назвала першим кроком на шляху до електронної демократії. Раніше місцеві електронні петиції розміщувалися на окремих сайтах мерій чи області.

Пілотний проект із петицій стартує в громадах 10 міст — Полтави, Івано-Франківська, Луцька, Сум, Ужгорода, Хмельницького, Дніпра, Тернополя, Черкас та Херсона. До кінця року планується запустити петиції в усіх громадах країни.

Крім того, у «Дії» з’явилася можливість зміни місця реєстрації онлайн. Зараз експериментальний проект доступний власникам ID-карток у Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Кривому Розі та Маріуполі.

Міністерство планує масштабувати цю послугу впродовж року. Для того, щоб розширити її на власників паперових паспортів, необхідно ухвалити відповідний законопроект.

Для зміни прописки необхідно заповнити у «Дії» заявку. Якщо громадянин проживає у власному житлі, то підтвердження прийде автоматично. Якщо орендує — власник повинен підтвердити запит. Тоді інформація про нове місце проживання автоматично з’явиться в реєстрі, а попередня реєстрація одразу анулюється.