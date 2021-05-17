COVID-паспорт. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n154715-covid-pasport-koly-chekaty-v-ukrayini.html

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COVID-паспорт в Україні запустять уже з 1 липня. Документи про проходження вакцинації планують запустити як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час трансляції форуму «Україна 30. Цифровізація».

Федоров заявив, що COVID-сертифікат внесуть у застосунок «Дія. Документ». Він міститиме дані про те, коли була вакцинована людина і яким препаратом, чи хворіла вона на коронавірус.

У Мінцифри наголосили, що насамперед орієнтуються на міжнародні процеси, щоб українці мали змогу подорожувати з паспортом.

Як його можна буде використовувати в Україні, залежить від МОЗ. Від того, яку вони оберуть політику. Наша частина технічна: зробити так, щоби вакциновані українці мали цей сертифікат, — заявив Федоров.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-паспорт для українців буде сумісним із європейським документом про проходження імунізації. Заради цього Україна співпрацюватиме з Єврокомісією. Цифровий сертифікат підтверджуватиме проходження вакцинації від коронавірусу, одужання від хвороби та проходження тестів.