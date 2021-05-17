Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
COVID-паспорт. Фото: Слово і діло

COVID-паспорт — коли чекати в Україні

17 тра 2021, 12:37
999

COVID-паспорт в Україні запустять уже з 1 липня. Документи про проходження вакцинації планують запустити як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час трансляції форуму «Україна 30. Цифровізація».

Федоров заявив, що COVID-сертифікат внесуть у застосунок «Дія. Документ». Він міститиме дані про те, коли була вакцинована людина і яким препаратом, чи хворіла вона на коронавірус.

У Мінцифри наголосили, що насамперед орієнтуються на міжнародні процеси, щоб українці мали змогу подорожувати з паспортом.


Як його можна буде використовувати в Україні, залежить від МОЗ. Від того, яку вони оберуть політику. Наша частина технічна: зробити так, щоби вакциновані українці мали цей сертифікат, — заявив Федоров.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-паспорт для українців буде сумісним із європейським документом про проходження імунізації. Заради цього Україна співпрацюватиме з Єврокомісією. Цифровий сертифікат підтверджуватиме проходження вакцинації від коронавірусу, одужання від хвороби та проходження тестів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів