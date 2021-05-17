Ковид паспорт. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n154715-covid-pasport-kogda-jdat-v-ukraine.html

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COVID-паспорт в Украине запустят уже с 1 июля. Документы о прохождении вакцинации планируют выпускать как в бумажном, так и в электронном виде.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время трансляции форума «Украина 30. Цифровизация».

Федоров заявил, что COVID-сертификат внесут в приложение «Дія. Документ». Он будет содержать данные о том, когда был привит человек и каким препаратом, болел ли он коронавирусом.

В Минцифры отметили, что в первую очередь ориентируются на международные процессы, чтобы украинцы имели возможность путешествовать с паспортом.

Как его можно будет использовать в Украине, зависит от Минздрава. От того, какую они выберут политику. Наша часть техническая: сделать так, чтобы вакцинированные украинцы имели сертификат, — заявил Федоров.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-паспорт для украинцев будет совместим с европейским документом о прохождении иммунизации. Ради этого Украина будет сотрудничать с Еврокомиссией. Цифровой сертификат будет подтверждать прохождение вакцинации от коронавируса, выздоровление от болезни и прохождение тестов.