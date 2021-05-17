Пользователи самокатов и сегвеев станут участниками дорожного движенияhttps://racurs.ua/n154745-polzovateli-samokatov-i-segveev-stanut-uchastnikami-dorojnogo-dvijeniya.htmlРакурс
Группа депутатов от партии «Слуга народа» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 5479, которым предлагается ввести в законодательство Украины новое понятие — персональный транспорт.
К персональному транспорту отнесут:
- велосипеды;
- электровелосипеды;
- самокаты;
- электросамокаты;
- сегвеи;
- гироборды;
- одноколесные приспособления;
- гироскутеры;
- электроскейты;
- гироролики и т. д.
Согласно законопроекту, персональный транспорт включат в Единую транспортную систему Украины, наравне с автомобильным и железнодорожным транспортом.
На основании этого, Кабмин должен будет в трехмесячный срок с момента вступления закона в силу внести соответствующие изменения в Правила дорожного движения.
Таким образом, на пользователей электрических видов транспорта будут распространяться те же правила, что и на велосипедистов.
Кроме того, Кабмин и Мининфраструктуры должны будут обеспечить безопасность владельцев персонального транспорта, путем разработки специальных программ по расширению мест для проезда на велосипедах и персональном транспорте.