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Ракурс
Пользователи самокатов в Украине станут участниками дорожного движения, фото: GorodprizraK

Пользователи самокатов и сегвеев станут участниками дорожного движения

17 мая 2021, 18:17
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Группа депутатов от партии «Слуга народа» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 5479, которым предлагается ввести в законодательство Украины новое понятие — персональный транспорт.

К персональному транспорту отнесут:

  • велосипеды;
  • электровелосипеды;
  • самокаты;
  • электросамокаты;
  • сегвеи;
  • гироборды;
  • одноколесные приспособления;
  • гироскутеры;
  • электроскейты;
  • гироролики и т. д.

Согласно законопроекту, персональный транспорт включат в Единую транспортную систему Украины, наравне с автомобильным и железнодорожным транспортом.

На основании этого, Кабмин должен будет в трехмесячный срок с момента вступления закона в силу внести соответствующие изменения в Правила дорожного движения.


Таким образом, на пользователей электрических видов транспорта будут распространяться те же правила, что и на велосипедистов.

Кроме того, Кабмин и Мининфраструктуры должны будут обеспечить безопасность владельцев персонального транспорта, путем разработки специальных программ по расширению мест для проезда на велосипедах и персональном транспорте.

Источник: Ракурс


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