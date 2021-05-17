Пользователи самокатов в Украине станут участниками дорожного движения, фото: GorodprizraK

https://racurs.ua/n154745-polzovateli-samokatov-i-segveev-stanut-uchastnikami-dorojnogo-dvijeniya.html

Ракурс

Группа депутатов от партии «Слуга народа» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 5479, которым предлагается ввести в законодательство Украины новое понятие — персональный транспорт.

К персональному транспорту отнесут:

велосипеды;

электровелосипеды;

самокаты;

электросамокаты;

сегвеи;

гироборды;

одноколесные приспособления;

гироскутеры;

электроскейты;

гироролики и т. д.

Согласно законопроекту, персональный транспорт включат в Единую транспортную систему Украины, наравне с автомобильным и железнодорожным транспортом.

На основании этого, Кабмин должен будет в трехмесячный срок с момента вступления закона в силу внести соответствующие изменения в Правила дорожного движения.

Таким образом, на пользователей электрических видов транспорта будут распространяться те же правила, что и на велосипедистов.

Кроме того, Кабмин и Мининфраструктуры должны будут обеспечить безопасность владельцев персонального транспорта, путем разработки специальных программ по расширению мест для проезда на велосипедах и персональном транспорте.