Комитет Рады определился с отставкой Степанова

https://racurs.ua/n154744-komitet-rady-opredelilsya-s-otstavkoy-stepanova.html

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Отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения 17 мая рассмотрел комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Семь из 15 членов комитета при голосовании за представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении Степанова его поддержали, еще семь воздержались от голосования и один нардеп был «против». Поэтому решение не было принято.

После этого председатель профильного комитета Михаил Радуцкий внес предложение:

Рекомендовать Верховной Раде определиться путем голосования о поддержке или не поддержке представления Шмыгаля об увольнении Степанова с должности министра здравоохранения.

Такое предложение поддержали 13 из 15 членов комитета. Дальше — дело за Верховной Радой.

Учитывая то, что профильный комитет не поддержал представление премьера об отставке Степанова, завтра вторая половина дня будет интригующей, — написал в Телеграм нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

Напомним, сегодня медицинский совет Министерства здравоохранения Украины вступился за Максима Степанова. Это совещательный орган министерства, работу которого возобновили через месяц после появления Степанова в Минздраве. В коллективном обращении медики просят народных депутатов не голосовать за увольнение, пока на его место не предложат более квалифицированную кандидатуру. 14 мая премьер Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее выразил убеждение, что парламент поддержит отставку Степанова из-за низких темпов вакцинации от коронавируса. Преемником Степанова, вероятно, станет действующий главный санитарный врач Виктор Ляшко.