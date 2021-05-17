Исчезновение брендового топлива у Зеленского считают монопольным сговором

С АЗС исчезло премиум-топливо, фото: «Фондовый рынок»

https://racurs.ua/n154743-ischeznovenie-brendovogo-topliva-u-zelenskogo-schitaut-monopolnym-sgovorom.html

Ракурс

В Офисе президента считают демонстрацией монопольного сговора исчезновения из продажи на АЗС брендового топлива.

Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила об этом в комментарии агентству «Укринформ».

Снятие с продажи брендового топлива — очередная демонстрация монопольного сговора, -заявила Свириденко.

По ее словам, данные по импорту нефтепродуктов свидетельствуют, что ни одна из сетей не везет специально отдельное топливо для его использования в качестве брендового.

Топливо становится брендовым, когда прямо на нефтебазе менеджмент сети АЗС добавляет в топливо специальную присадку, цена которой почти не влияет на цену брендового горючего. Однако дополнительная цена, которую платят покупатели — почти 50 долл. на тонне, — заявила Свириденко.

По ее словам, и базовое топливо, и присадки есть в достаточном количестве, поэтому оснований для ограничения продажи брендового топлива в Украине нет.

Единственная цель — давление на правительство, — считает Свириденко.

По мнению Свириденко, введение госрегулирования на рынке топлива является вынужденной мерой для «нецивилизованного рынка».

Напомним, в Кабмине недавно заявили, что цена бензина премиум-класса под регулирование не подпадает.

Источник: «Укринформ»