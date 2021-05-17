«Защита» Степанова забраковала Ляшко на главу Минздрава из-за Супрун

https://racurs.ua/n154742-zaschita-stepanova-zabrakovala-lyashko-na-glavu-minzdrava-iz-za-suprun.html

Ракурс

Отставку Максима Степанова с должности главы Министерства здравоохранения Украины раскритиковал Медицинский совет при Минздраве. В частности, врачи высказались по кандидатуре возможного преемника Степанова — главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Он нормальный профессионал, — отметил один из участников брифинга 17 мая, член медицинского совета Минздрава.

Тот законопроект о гражданском здоровье, который создали Курпита с Ляшко, извините меня, как говорят эксперты, это вообще на грани сдачи государственных интересов в области биобезопасности… Это человек, который работал с прежней главой Минздрава Ульяной Супрун. Вы меня простите, это как вообще? Лично у меня доверия (к Ляшко — ред.) нет. А я больше знаю в этом направлении, потому что… вся эта разруха была привнесена во времена Супрун, когда он был у власти… заместителем Курпиты. У нас не было ни одной коммуникации с Центром гражданского здоровья, когда Курпита его возглавлял, — заявила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

Отметим, что врач-инфекционист Владимир Курпита был генеральным директором Центра общественного здоровья Минздрава Украины в 2018—2019 годах.

Разговор о Ляшко — это вообще такая ситуация… Человек работал в группе, которая ставила разрушение (системы здравоохранения Украины — ред.). Он лично по указу Супрун занимался практически ликвидацией эпидемиологической службы. Ляшко должен ответить за то, что он сделал, — заявил врач-психиатр, президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

Напомним, сегодня медицинский совет Министерства здравоохранения Украины вступился за Максима Степанова. Это совещательный орган министерства, работу которого возобновили через месяц после появления Степанова в Минздраве. В коллективном обращении медики просят народных депутатов не голосовать за увольнение, пока на его место не предложат более квалифицированную кандидатуру.

14 мая премьер Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее выразил убеждение, что парламент поддержит отставку Степанова из-за низких темпов вакцинации от коронавируса. Преемником Степанова, вероятно, станет действующий главный санитарный врач Виктор Ляшко.