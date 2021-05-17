Причины отставки министров назвали у Зеленского

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Причины отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко назвали у Владимира Зеленского. В частности, к Мининфраструктуры были претензии из-за отсутствия активной работы, а сам Криклий, по словам советника главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаила Подоляка, допустил ряд «просчетов в управлении отраслью», в частности в сфере железнодорожного транспорта.

В то же время ведомство Петрашко страдало на дефицит инициатив, особенно в вопросах защиты промышленности и предпринимателей во время пандемии коронавируса. Такое мнение Подоляк озвучил для «РБК-Украина».

Зампредседателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что у Петрашко депутаты не видели «прорывных идей» по укреплению экономики. Вместо него теперь могут назначить главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко, которого политсила Зеленского считает системным менеджером.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов, по словам Кравчук просто не доработал. По ее оценкам, голосов за отставку Криклия и Петрашко хватит, а судьбу Степанова «слуги» обсудят на вечернем заседании фракции 17 мая.

Глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий отметил, что вопрос поставок в Украину вакцин от COVID-19 стал причиной отстранения Степанова. Радуцкий указал, что его комитет будет рассматривать вопрос увольнения главы Минздрава сегодня в 16.00.

Напомним, 14 мая премьер Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Министры Криклий и Петрашко в тот же день написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее выразил убеждение, что парламент поддержит отставку Степанова из-за низких темпов вакцинации от коронавируса. Преемником Степанова, вероятно, станет действующий главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Источник: «РБК-Украина».