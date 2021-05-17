«Укрпочта» покупает банк после отказа доставлять пенсии

Укрпочта. Фото: УП

https://racurs.ua/n154720-ukrpochta-pokupaet-bank-posle-otkaza-dostavlyat-pensii.html

Ракурс

«Укрпочта», государственный почтовый оператор, объявила тендер на услуги оценщика, который будет подбирать оптимальный коммерческий банк для покупки.

Почтовый оператор планирует купить небольшой банк без отделений или с крайне малой сетью. Об этом написал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.







По его словам, к покупке банка «Укрпочта» шла четыре года и наконец достигла компромиссного решения со всеми сторонами. Одним из главных требований к банку будет отсутствие проблемных активов.

Сейчас есть два-три таких, с которыми мы и начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих пяти-шести месяцев, — написал Смелянский.



Как известно, еще в ноябре 2017 года глава «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил о намерениях компании купить банк. 19 мая 2020 года Верховная Рада приняла за основу законопроект, позволяющий «Укрпочте» заниматься банковскими операциями. Все это происходит на фоне осложнения ситуации с доставкой пенсий — ранее компания отказалась доставлять пенсии из-за убыточности.

Напомним, ранее мы сообщали, что пенсию в Украине больше не будут выдавать в отделениях «Укрпочты». Кабинет Министров 31 марта рассмотрел проект постановления о прекращении финансирования доставки пенсий почты для большинства пенсионеров с 1 сентября.