«Укрпошта» купує банк після відмови доставляти пенсії

"Укрпошта". Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154720-ukrposhta-kupuie-bank-pislya-vidmovy-dostavlyaty-pensiyi.html

Ракурс

«Укрпошта», державний почтовий оператор, оголосила тендер на послуги оцінювача, який підбиратиме оптимальний комерційний банк для купівлі.

Почтовий оператор планує купити невеликий банк без відділень або з вкрай малою мережею. Про це написав генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.





За його словами, до купівлі банку «Укрпошта» йшла чотири роки й нарешті досягла компромісного рішення з усіма сторонами. Однією з головних вимог до банку є відсутність проблемних активів.

Зараз є два-три таких, з якими ми й почнемо переговори. Маю велику надію закрити операцію протягом наступних п’яти-шести місяців, — написав Смілянський.



Як відомо, ще в листопаді 2017 року голова «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив про наміри компанії купити банк. 19 травня 2020 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект, що дозволяє «Укрпошті» займатися банківськими операціями. Усе це відбувається на тлі ускладнення ситуації з доставкою пенсій — раніше компанія відмовилася доставляти пенсії через збитковість.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пенсія в Україні більше не буде отримуватися у відділеннях «Укрпошти». Кабінет міністрів 31 березня розглянув проект постанови про припинення фінансування доставки пенсій поштою для більшості пенсіонерів з 1 вересня.