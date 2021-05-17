Степанова у відставку провели під Радою 47 тисячами чорних стрічок, фото — Радіо Свобода

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Максима Степанова відправили у відставку 17 травня учасники акції протесту біля Верховної Ради.

Очільнику Міністерства охорони здоров’я сказали: «Степанов має піти».

Уранці на площі біля парламенту з лампадок склали число «47 000», яке символізує кількість померлих від COVID-19 українців.

На цю акцію мали би вийти 47 тис. українців, та замість них на площі було 47 тис. чорних стрічок, адже стільки людей померло від COVID-19 в Україні, — цитують «Букви» організаторів акції.

Учасники зазначили, що 47 тис. — це населення таких міст, як Ірпінь чи Білгород-Дністровський.

Чорні стрічки на асфальті мали б символізувати людей, які померли через дії міністра Степанова.

Для людей немає місця в лікарнях, не вистачає кисню, немає як вакцинуватися — все це через неефективність міністра охорони здоров’я Степанова. Він має піти у відставку та відповісти за свої злочини, — заявив голова благодійного фонду «100% життя» Дмитро Шерембей.

Організатори нагадали, що Україна перебуває у топі сумного рейтингу смертності від COVID-19 у світі і займає останні місця за темпами вакцинації в Європі.

Пацієнтські організації вимагають від нардепів включити до порядку денного сесії проект постанови про відставку Степанова.

Сьогодні про таке рішення у Раді розповів і спікер парламенту Дмитро Разумков. У вівторок, 18 травня, о 16.00 відбудеться позачергова сесія, на якій нардепи можуть відправити у відставку відразу трьох міністрів.

В Офісі президента відставку Степанова пояснили проблемами з контрактами на постачання вакцин і пильною увагою до міністра з боку НАБУ, повідомили джерела «РБК-Україна» в команді Зеленського.

Крім того, проти Степанова можуть зіграти і напружені відносини з профільним комітетом. З 15 його членів щонайменше дев’ятеро готові підтримати відставку.

Джерело: «Букви»