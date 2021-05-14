Степанов жорстко відповів на подання Шмигаля про відставку

Степанов відповів на подання Шмигаля про відставку — Заяв не писав

https://racurs.ua/ua/n154640-stepanov-jorstko-vidpoviv-na-podannya-shmygalya-pro-vidstavku.html

Ракурс

Максим Степанов, міністр охорони здоров’я, 14 травня відреагував на подання прем'єра Дениса Шмигаля про його відставку, яке у п’ятницю надійшло до Верховної Ради. Раніше сьогодні речниця спікера парламенту Дмитра Разумкова офіційно підтвердила отримання Радою документу про відставку Степанова.

Водночас очільник МОЗ запевняє, що жодних заяв про відставку не писав. Також Степанов готовий відповісти на усі запитання на засіданні фракції політсили Володимира Зеленського «Слуга народу».

Я сам звертався до фракції «Слуга народу»: з задоволенням поспілкуюся, відповім на всі запитання, які у вас є… Готовий почути конкретизовані претензії, а не мантри під назвою «провал», за якими нічого не стоїть. Абсолютно конкретні зауваження, якщо вони є. Все решта — це суто політичні речі, — зазначив Степанов в коментарі УНН.

Нагадаємо, ввечері 14 травня у Раді підтвердили наявність подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Раніше сьогодні двоє міністрів уряду під керівництвом прем'єра Дениса Шмигаля також написали заяви про відставку. Йдеться про міністра економіки Ігора Петрашка та очільника Міністерства інфраструктури Владислава Криклія. Відставку Степанова неодноразово пророкували політики через провал кампанії по вакцинації населення проти коронавірусу, а також проблеми з боротьбою проти COVID-19.

2 квітня стало відомо, що у парламенті почали збирати підписи для відставки Степанова. А 26 квітня повідомлялося, що вже було зібрано 226 підписів.

В оточенні президента Володимира Зеленського погоджуються, що відставка Степанова — це питання часу. Глава держави незадоволений, що Степанов не зумів виконати багато обіцянок.

Раніше джерела в керівництві фракції «Слуга народу» заявляли, що вже є ймовірний наступник Степанова. Ця особа на посаді глави МОЗ не хотіла би працювати в статусі лише в. о. міністра. Ім’я цього кандидата поки не розкривають.

Джерело: УНН