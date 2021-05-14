Степанов жестко ответил на представление Шмыгаля об отставке

https://racurs.ua/n154640-stepanov-jestko-otvetil-na-predstavlenie-shmygalya-ob-otstavke.html

Ракурс

Максим Степанов, министр здравоохранения, 14 мая отреагировал на представление премьера Дениса Шмыгаля о его отставке, которое в пятницу поступило в Верховную Раду. Ранее сегодня пресс-секретарь спикера парламента Дмитрия Разумкова официально подтвердила получение Радой документа об отставке Степанова.

В то же время глава Минздрава уверяет, что никаких заявлений об отставке не писал. Также Степанов готов ответить на все вопросы на заседании фракции политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа».

Я сам обращался к фракции «Слуга народа»: с удовольствием пообщаюсь, отвечу на все вопросы, которые у вас есть… Готов услышать конкретизированные претензии, а не мантры под названием «провал», за которыми ничего не стоит. Совершенно конкретные замечания, если они есть. Все остальное — это чисто политические вещи, — отметил Степанов в комментарии УНН.

Напомним, вечером 14 мая в Раде подтвердили наличие представления об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Ранее сегодня два министра правительства под руководством премьера Дениса Шмыгаля — министр экономики Игор Петрашко и глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий — также написали заявления об отставке. Отставку Степанова неоднократно предсказывали политики из-за провала кампании по вакцинации населения против коронавируса, а также проблемы с борьбой против COVID-19.

2 апреля стало известно, что в парламенте начали собирать подписи для отставки Степанова. А 26 апреля сообщалось, что уже собрано 226 подписей.

В окружении президента Владимира Зеленского соглашаются, что отставка Степанова — это вопрос времени. Глава государства недоволен, что Степанов не сумел выполнить многих обещаний.

Ранее источник в руководстве фракции «Слуга народа» заявлял, что уже есть вероятный преемник Степанова. Этот человек на посту главы Минздрава не хотел бы работать в статусе лишь и. о. министра. Имя этого кандидата пока не раскрывают.

Источник: УНН