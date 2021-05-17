Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені

Старіння. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154718-hto-stariie-ranishe-za-inshyh-z-yasuvaly-vcheni.html

Ракурс

Передчасне старіння характерно для недоношених немовлят чоловічої статі — виявилося, що саме ця категорія людей випереджає свій біологічний вік на 4,6 року в середньому.

До такого висновку дійшли вчені з канадського Університету МакМастера, які проаналізували найстаріше у світі люнгітюдне дослідження. Результати опублікували в журналі Pediatrics.

У дослідженні йдеться, що за дітьми спостерігали з моменту початку дослідження в 1977 році. Використовуючи епігенетичний годинник, вчені вивчили гени 45 дітей із низькою масою тіла при народженні, і 47 дітей із нормальною вагою. А потім порівняли їхній біологічний вік, коли вони досягли від 30 до 35 років.

Під старінням малися на увазі хронічні проблеми зі здоров’ям і сенсорні порушення. З’ясувалося, що недоношені хлопчики старіють швидше в порівнянні з хлопчиками, які мали при народженні нормальну вагу. А ось різниці в старінні між недоношеними та доношеними дівчатками не знайшли.

Поки для дослідників залишається загадкою, чому в чоловіків із низькою вагою при народженні спостерігається прискорене біологічне старіння, але вже зараз можна напевне заявити, що в цьому процесі важливу роль відіграє пренатальний розвиток. Дослідники також зазначають, що робота підтверджує необхідність моніторингу здоров’я недоношених дітей протягом усього життя.

Щоби мінімізувати шкідливий вплив пренатального періоду, вони рекомендують таким людям правильно харчуватися, відмовитися від куріння, добре висипатися й займатися регулярними фізичними вправами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що невідомий механізм старіння крові розкрили вчені Інституту медичних наук Токійського університету в Японії. Вчені трансплантували в молодих мишей 8-тижневого віку старі стовбурові кровотворні клітини, які були вилучені у 20-місячних гризунів. З’ясувалося, що в старих клітинах змінюється активність генів. Це робить їх схожими на молоді клітини, але функції цих клітин не відновлюються.