Кто стареет раньше других, выяснили ученые

Старение. Фото: Istock

https://racurs.ua/n154718-kto-stareet-ranshe-drugih-vyyasnili-uchenye.html

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Преждевременное старение характерно для недоношенных младенцев мужского пола — оказалось, что именно эта категория людей опережает свой биологический возраст на 4,6 года в среднем.

К такому выводу пришли ученые из канадского Университета МакМастера, которые проанализировали старейшее в мире люнгитюдное исследование. Результаты опубликовали в журнале Pediatrics.

В исследовании говорится, что за детьми наблюдали с момента начала исследования в 1977 году. Используя эпигенетические часы, ученые изучили гены 45 детей с низкой массой тела при рождении, и 47 детей с нормальным весом. А затем сравнили их биологический возраст, когда они достигли от 30 до 35 лет.

Под старением подразумевались хронические проблемы со здоровьем и сенсорные нарушения. Оказалось, что недоношенные мальчики стареют быстрее по сравнению с мальчиками, имевшими при рождении нормальный вес. А вот разницы в старении между недоношенными и доношенными девочками не нашли.

Пока для исследователей остается загадкой, почему у мужчин с низким весом при рождении наблюдается ускоренное биологическое старение, но уже можно сделать выводы, что в этом процессе важную роль отыгрывает пренатальное развитие. Исследователи также отмечают, что работа подтверждает необходимость мониторинга здоровья недоношенных детей на протяжении всей жизни.

Чтобы минимизировать вредное воздействие пренатального периода, они рекомендуют таким людям правильно питаться, отказаться от курения, хорошо высыпаться и заниматься регулярными физическими нагрузками.

Напомним, ранее мы сообщали, что неизвестный механизм старения крови раскрыли ученые Института медицинских наук Токийского университета в Японии. Ученые трансплантировали у молодых мышей 8-недельного возраста старые стволовые кроветворные клетки, которые были извлечены у 20-месячных грызунов. Выяснилось, что в старых клетках изменяется активность генов. Это делает их похожими на молодые клетки, но функции этих клеток не восстанавливаются.