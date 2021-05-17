Вагон «Укрзализныци» затопило из-за прорыва трубы

https://racurs.ua/n154716-vagon-ukrzaliznyci-zatopilo-iz-za-proryva-truby-foto-video.html

Ракурс

В поезде Рахов — Одесса во время резкого торможения прорвало трубу, которая прогнила.

Плацкарт залило водой, в вагоне стояла вонь. Пассажирам предложили переместиться в другой вагон. Очевидцы опубликовали видео затопленного пола в социальных сетях.

Проводники пытались убрать жидкость веником. Собирается ли «Укрзализныця» компенсировать поездку пассажирам, пока неизвестно.

Поезд остановился на промежуточной станции в Ивано-Франковске и пассажиров переместили в другой вагон. Затопленный вагон персонал поезда высушил и проветрил.

Пассажиры возмутились из-за такой ситуации и обвинили компанию в том, что «Укрзализныця» не меняет старые вагоны на новые.

Напомним, ранее мы сообщали, что пассажир поезда «Укрзализныци» датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен попытался самостоятельно помыть окно одного из вагонов поезда «Укрзализныци», заметив, что оно грязное.