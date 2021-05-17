Вагон «Укрзалізниці» затопило через прорив труби

https://racurs.ua/ua/n154716-vagon-ukrzaliznyci-zatopylo-cherez-proryv-truby-foto-video.html

Ракурс

У поїзді зі сполученням Рахів — Одеса під час різкого гальмування прорвало трубу, яка прогнила.

Плацкарт залило водою, у вагоні стояв сморід. Пасажирам запропонували переміститись в інший вагон. Очевидці опублікували відео затопленої підлоги у соціальних мережах.

Провідники намагалися прибрати рідину віником. Чи збирається «Укрзалізниця» компенсувати поїздку пасажирам, наразі невідомо.

Поїзд зупинився на проміжній станції в Івано-Франківську і пасажирів перемістили в інший вагон. Затоплений вагон персонал потяга висушив та провітрив.

Пасажири обурилися через таку ситуацію та звинуватили «Укрзалізницю» в тому, що компанія не змінює старі вагони на нові.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пасажир потяга «Укрзалізниці» данець Йоханес Вамберг Андерсен спробував самотужки помити вікно одного з вагонів потяга «Укрзалізниці», помітивши, що воно брудне.