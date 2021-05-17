Степанова в отставку провели под Радой 47 тысячами черных лент, фото — Радио Свобода

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Максима Степанова отправили в отставку 17 мая участники акции протеста возле Верховной Рады.

Главе Министерства здравоохранения сказали: «Степанов должен уйти».

Утром на площади возле парламента из лампадок составили число «47000», которое символизирует количество умерших от COVID-19 граждан.

На эту акцию должны были выйти 47 тыс. украинцев, вместо них на площади было 47 тыс. черных лент, ведь столько людей умерло от COVID-19 в Украине, — цитируют «Буквы» организаторов акции.

Участники отметили, что 47 тыс. — это население таких городов, как Ирпень или Белгород-Днестровский.

Черные ленты на асфальте должны символизировать людей, умерших из-за действий министра Степанова.

Для людей нет места в больницах, не хватает кислорода, нет как вакцинироваться — все это из-за неэффективности министра здравоохранения Степанова. Он должен уйти в отставку и ответить за свои преступления, — заявил председатель благотворительного фонда «100% жизни» Дмитрий Шерембей.

Организаторы напомнили, что Украина находится в топе печального рейтинга смертности от COVID-19 в мире и занимает последние места по темпам вакцинации в Европе.

Пациентские организации требуют от нардепов включить в повестку дня сессии проект постановления об отставке Степанова.

Сегодня о таком решении в Раде рассказал и спикер парламента Дмитрий Разумков. Во вторник, 18 мая, в 16.00 состоится внеочередная сессия, на которой нардепы могут отправить в отставку сразу трех министров.

В Офисе президента отставку Степанова объяснили проблемами с контрактами на поставку вакцин и пристальным вниманием к министру со стороны НАБУ, сообщили источники «РБК-Украина» в команде Зеленского.

Кроме того, против Степанова могут сыграть и напряженные отношения с профильным комитетом. Из 15 его членов по меньшей мере девять готовы поддержать отставку.

Источник: «Буквы»