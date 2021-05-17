Причини відставки міністрів назвали у Зеленського

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Причини відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра економіки Ігоря Петрашка назвали у Володимира Зеленського. Зокрема, до Мінінфраструктури були претензії через відсутність активної роботи, а сам Криклій, за словами радника голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайла Подоляка, допустив низку «прорахунків в управлінні галуззю», зокрема в сфері залізничного транспорту.

Водночас відомство Петрашка страждало на дефіцит ініціатив, особливо в питаннях захисту промисловості і підприємців під час пандемії коронавірусу. Таку думку Подоляк озвучив для «РБК-Україна».

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що від Петрашка депутати не бачили «проривних ідей» щодо зміцнення економіки. Йому на заміну тепер можуть призначити голову Державної податкової служби Олексія Любченка, якого політсила Зеленського вважає системним менеджером.

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов, за словами Кравчук «просто недопрацював». За її оцінками, голосів за відставку Криклія та Петрашка вистачить, а долю Степанова «слуги» обговорять на вечірньому засіданні фракції 17 травня.

Очільник медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький зазначив, що питання постачання в Україну вакцин від COVID-19 стало причиною усунення Степанова. Радуцький вказав, що його комітет розглядатиме питання звільнення глави МОЗ сьогодні о 16.00.

Нагадаємо, 14 травня прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоровʼя. Міністри Криклій та Петрашко того ж дня написали заяви про звільнення за власним бажанням.

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше висловив переконання, що парламент підтримає відставку Степанова через низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Наступником Степанова, ймовірно, стане чинний головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Джерело: «РБК-Україна».