100-килограммовая россиянка задушила сожителя, сев ему на шею

100-килограммовая россиянка раздавила сожителя, сев ему на шею. Фото: Istock

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Ракурс

Россиянка задушила своего сожителя, сев ему на шею. Вес женщины составлял более 100 кг при росте ниже среднего.

Инцидент произошел в Новокузнецке, что в Кемеровской области. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Кемеровской области.

По информации следствия, в октябре 2020 года 45-летняя жительница Новокузнецка и ее сожитель распивали алкоголь в квартире. Спустя некоторое время между ними завязалась ссора, после чего женщина затаила обиду на сожителя. Она подождала, пока мужчина уснет, и села ему на шею, удерживая его голову ногами.

Спустя некоторое время мужчина перестал подавать признаки жизни. Обвиняемая испугалась, стала его трясти и кричать. Пришедшая на звуки соседка вызвала скорую, прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Он умер от удушья из-за закрытия органов дыхания мягким предметом.

Следует отметить, что при росте ниже среднего обвиняемая имеет вес более 100 килограммов, — рассказали в пресс-службе.



Там добавили, что обвиняемая признала вину частично. Женщина заявила, что хотела успокоить сожителя.

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