100-кілограмова росіянка задушила співмешканця, сівши йому на шию. Фото: Istock

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Росіянка задушила свого співмешканця, сівши йому на шию. Вага жінки становила понад 100 кг при зрості нижче середнього.

Інцидент стався в Новокузнецьку, що в Кемеровській області. Про це повідомляє Слідче управління СКР у Кемеровській області.

За інформацією слідства, у жовтні 2020 року 45-річна мешканка Новокузнецька і її співмешканець розпивали алкоголь у квартирі. Через деякий час між ними зав’язалася сварка, після чого жінка образилася на співмешканця. Вона почекала, поки чоловік засне, і сіла йому на шию, утримуючи його голову ногами.

Через деякий час чоловік перестав подавати ознаки життя. Обвинувачена злякалася, стала його трясти та кричати. На звуки прийшла сусідка та викликала швидку, медики констатували смерть чоловіка. Він помер від задухи через закриття органів дихання м’яким предметом.

Слід зазначити, що при зрості нижче середнього обвинувачена має вагу понад 100 кілограмів, — розповіли в прес-службі.



Там додали, що обвинувачена визнала провину частково. Жінка заявила, що хотіла заспокоїти співмешканця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії пройшли змагання з копання могил на швидкість. Змагання під назвою «Могильне свавілля» пройшли в Новосибірську. За словами організаторів, однією з причин проведення таких змагань є привернення уваги молоді до професії працівника сфери ритуальних послуг.