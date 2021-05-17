В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n154740-karantyn-v-ukrayini-chastyna-oblastey-mojut-pereyty-v-zelenu-zonu.html

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Епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим Кабмін періодично оновлює карантинні зони, залежно від епідемічної ситуації в регіонах. Наразі майже всі області перебувають у «жовтій» зоні, окрім Черкаської, яка опинилася в «помаранчевій» через перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування.

Проте невдовзі частина областей можуть перейти у найменш сувору «зелену» зону. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про це сьогодні, 17 травня, під час селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Є частина областей, які можуть перейти на «зелений» рівень епідемічної небезпеки, — зазначив Шмигаль.

Зазначається, що захворюваність на коронавірус в Україні знижується вже восьмий тиждень поспіль.

За словами прем'єра, на сьогодні в Україні 243 тис. активних хворих на коронавірусну хворобу СOVID-19, порівняно з 420 тис. на піку епідемії.

Нагадаємо, в уряді нещодавно розповіли, коли в Україні з’являться COVID-паспорти.