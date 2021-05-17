Молекула в космосі. Фото: Scitechdaily

https://racurs.ua/ua/n154739-molekulu-prybyralnycu-znayshly-na-ekzoplaneti-foto.html

Ракурс

Космос не припиняє вражати вчених — на одній з екзопланет астрономам вдалося відшукати молекулу, яка «чистить» нашу атмосферу.

Знахідку вдалося зробити за допомогою телескопа Subaru для пошуку слідів хімічних речовин. Про це повідомляє ScitechDaily.

З’ясувалося, що астрономи знайшли слід молекули гідроксилу (HO), яка поширена на Землі, в атмосфері екзопланети WASP-33b. Ця незвичайна екзопланета знаходиться в 400 світлових роках від Землі, вона також відома як «ультрагарячий Юпітер».





Через таку відстань атмосфера екзопланети WASP-33b досягає температури понад 2 тис. 500 градусів за Цельсієм, чого достатньо для процесу розплавлення більшості металів. При таких теплових показниках, хімічні речовини в атмосфері випускають випромінювання з виразними спектральними відбитками.

Коли екзопланета обертається навколо своєї зірки, випромінювання, що випускається хімічними речовинами, періодично зміщується, що дозволяє астрономам розрізняти їх на тлі яскравого світла. Використовуючи цю техніку, науковці виявили гідроксил — молекулу з одного атома кисню та одного атома водню (ОН).

Гідроксил відіграє важливу роль у хімічному складі атмосфери екзопланети WASP-33b, оскільки він взаємодіє з водяною парою та оксидом вуглецю. На Землі гідроксил утворюється в атмосфері під час взаємодії водяної пари з киснем. На WASP-33b гідроксил утворюється, коли сильне тепло зірки розриває водяна пара.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, американські вчені з Пітсбурзького університету виявили молекулу, яка навіть за мінімального дозування може нейтралізувати коронавірус.

Джерело: ScitechDaily