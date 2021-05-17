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Ракурс
Молекула. Фото: IStock

Молекулу-уборщицу нашли на экзопланете (ФОТО)

17 мая 2021, 16:47
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Космос не перестает удивлять ученых — на одной из экзопланет астрономам удалось отыскать молекулу, которая «чистит» нашу атмосферу.

Находку удалось сделать с помощью телескопа Subaru для поиска следов химических веществ. Об этом сообщает ScitechDaily.

Выяснилось, что астрономы нашли след молекулы гидроксила (HO), которая распространена на Земле, в атмосфере экзопланеты WASP-33b. Эта необычная экзопланета находится в 400 световых годах от Земли, она также известна как «ультрагорячий Юпитер».

Экзопланета. Фото: ScitechDailyИз-за такого расстояния атмосфера экзопланеты WASP-33b достигает температуры свыше 2 тыс. 500 градусов по Цельсию, чего достаточно для процесса плавления большинства металлов. При таких тепловых показателях химические вещества в атмосфере испускают излучение с выразительными спектральными отражениями.

Когда экзопланета вращается вокруг своей звезды, излучение, испускаемое химическими веществами, периодически смещается, что позволяет астрономам различать их на фоне яркого света. Используя эту технику, ученые обнаружили гидроксил — молекулу из одного атома кислорода и одного атома водорода (ОН).

Гидроксил играет важную роль в химическом составе атмосферы экзопланеты WASP-33b, поскольку он взаимодействует с паром и оксидом углерода. На Земле гидроксил образуется в атмосфере при взаимодействии водяного пара с кислородом. На WASP-33b гидроксил образуется, когда сильное тепло звезды разрывает пар.


Напомним, ранее мы сообщали, американские ученые из Питтсбургского университета обнаружили молекулу, которая даже при минимальной дозировке может нейтрализовать коронавирус.

Источник: ScitechDaily


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