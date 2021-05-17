Дощі та грози – погода в Україні 18 травня. Фото: galnet.fm

https://racurs.ua/ua/n154738-doschi-ta-grozy-pogoda-v-ukrayini-18-travnya-karta.html

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Погода в Україні у вівторок, 18 травня, принесе опади та грози. Без дощу не обійдеться в жодній з областей України, але попри це буде досить тепло.

Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Харківщині та Луганщині — там буде 22−24° тепла. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

На півдні, в центрі та на півночі країни повітря прогріється до 18−22° вище нуля. Найбільш прохолодно буде у західних регіонах: температура коливатиметься у межах 14−20° тепла.

За інформацією рятувальників, 18 травня очікуються в Україні грози, крім північних областей, місцями град і шквали 15−20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Погода в Києві 18 травня очікується з дощами та грозами. Вночі буде 12−14° вище нуля, температура вдень становитиме 20−22° тепла.

Погода в Харкові також прогнозується з дощем. Температура вночі очікується 14−16° вище нуля, вдень буде 22−24° тепла.

Погода у Львові передбачає дощ та грози. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11° з позначкою плюс, вдень очікується 15−17° вище нуля.

Погода в Одесі буде теплою, також прогнозують дощі. Температура повітря вночі становитиме 13−15° тепла, вдень — 19−21° з позначкою плюс.

Погода в Карпатах очікується з дощами та грозами. Температура повітря вночі буде 9−11° вище нуля, вдень очікується 14−16° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 травня буде неспокійною, прогнозують слабку магнітну бурю.