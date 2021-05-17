Дожди и грозы – погода в Украине 18 мая. Фото: galnet.fm

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Погода в Украине во вторник, 18 мая, принесет осадки и грозы. Без дождя не обойдется ни в одной из областей Украины, но несмотря на это будет достаточно тепло.

Выше всего столбики термометров поднимутся в Харьковской и Луганской областях — там будет 22−24° тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

На юге, в центре и на севере страны воздух прогреется до 18−22° выше нуля. Наиболее прохладно будет в западных регионах: температура ожидается в пределах 14−20° тепла.

По информации спасателей, 18 мая в Украине ожидаются грозы, кроме северных областей, местами град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве 18 мая ожидается с дождями и грозами. Ночью будет 12−14° выше нуля, температура днем составит ​​20−22° тепла.

Погода в Харькове также прогнозируется с дождем. Температура ночью ожидается 14−16° выше нуля, днем ​​будет 22−24° тепла.

Погода во Львове предусматривает дождь и грозы. Столбики термометров ночью покажут 9−11° с отметкой плюс, днем ​​ожидается 15−17° выше нуля.

Погода в Одессе будет теплой, также прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью составит 13−15° тепла, днем ​​- 19−21° с отметкой плюс.

Погода в Карпатах ожидается с дождями и грозами. Температура воздуха ночью будет 9−11° выше нуля, днем ​​ожидается 14−16° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 мая будет неспокойной, прогнозируют слабую магнитную бурю.