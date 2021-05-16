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Погода в Украине. Фото: flickr.com

Град, грозы и шквалы — погода в Украине на 17 мая (КАРТА)

16 мая 2021, 14:54
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Погода в Украине 17 мая будет дождливой и грозовой во всех областях. В южных и центральных областях местами обещают град и шквалы 15−20 м/с.

На остальной территории страны ветер обещают южный и северо-западный 5−10 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 9° до 16° тепла, а днем воздух прогреется до 17−29° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 17 мая будет дождливой, прогнозируют и грозы. Ночью температуру воздуха прогнозируют 12−14° тепла, а воздух прогреется до 19−21° выше нуля.

Погода в Харькове в первый рабочий день недели тоже предусматривает. Температуру воздуха ночью прогнозируют 14−16° с отметкой плюс, а днем обещают 26−28° тепла.

Погода в Одессе в ближайшие сутки тоже предполагает дожди и грозы. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, а днем 20−22° тепла по Цельсию.

Погода во Львове в понедельник ночью будет без осадков, а днем обещают дождь. Столбики термометров ночью покажут 9−11° тепла, а днем обещают 18−20° выше нуля.

Погода в Карпатах 17 мая будет грозовой и дождливой. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют от 9° до 12° тепла, а днем обещают 17−21° выше нуля.

Погода в Украине на 17 мая. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 17 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 16 мая ожидалась жаркая и летняя, на востоке температура воздуха достигнет отметки 29° тепла. На западе прогнозируются обильные дожди и ливни.

Источник: Ракурс


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