Российские танки уничтожили кладбище на оккупированной Луганщине. Фото: НД

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Ракурс

Кладбище в оккупированном городе Перевальск в Луганской области уничтожили российско-оккупационные войска.

Военная техника незаконных военизированных формирований фейковой Луганской народной республики проехала по кладбищу и разрушила могилы. Танк проехал по местному кладбищу, а жители города распространили в социальных сетях фото искореженных памятников и могил. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Сообщается, что на кладбище в районе 5-й шахты с дороги съехал танк боевиков и проехался по могилам в нескольких направлениях.

Горе… Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших повсюду разбросаны, все изуродовано… Как после бомбежки. Лично была там, проехались — это мягко сказано, на пол кладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнями, разворот на могиле, от нее ничего не осталось, — рассказала одна из местных жительниц.

Жители Перевальска жалуются, что по городу страшно передвигаться, поскольку военная техника оккупантов постоянно ездит по дорогам населенного пункта.

Напомним, 4 мая в Донецкой области 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. Инцидент произошел на кладбище расположенного вблизи линии соприкосновения поселка Верхнеторецкое.

Источники: «Новости Донбасса»