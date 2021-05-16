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Ракурс
Российские танки уничтожили кладбище на оккупированной Луганщине. Фото: НД

Российские танки уничтожили кладбище на оккупированной Луганщине (ФОТО)

16 мая 2021, 14:19
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Кладбище в оккупированном городе Перевальск в Луганской области уничтожили российско-оккупационные войска.

Военная техника незаконных военизированных формирований фейковой Луганской народной республики проехала по кладбищу и разрушила могилы. Танк проехал по местному кладбищу, а жители города распространили в социальных сетях фото искореженных памятников и могил. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Сообщается, что на кладбище в районе 5-й шахты с дороги съехал танк боевиков и проехался по могилам в нескольких направлениях.

Горе… Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших повсюду разбросаны, все изуродовано… Как после бомбежки. Лично была там, проехались — это мягко сказано, на пол кладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнями, разворот на могиле, от нее ничего не осталось, — рассказала одна из местных жительниц.

Жители Перевальска жалуются, что по городу страшно передвигаться, поскольку военная техника оккупантов постоянно ездит по дорогам населенного пункта.

Российские танки уничтожили кладбище на оккупированной Луганщине. Фото: НД

Российские танки уничтожили кладбище на оккупированной Луганщине. Фото: НД

Российские танки уничтожили кладбище на оккупированной Луганщине. Фото: НД

Российские танки уничтожили кладбище на оккупированной Луганщине. Фото: НД


Напомним, 4 мая в Донецкой области 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. Инцидент произошел на кладбище расположенного вблизи линии соприкосновения поселка Верхнеторецкое.

Источники: «Новости Донбасса»

Источник: Ракурс


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