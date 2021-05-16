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Російські танки знищили кладовище на окупованій Луганщині. Фото: НД

Російські танки знищили кладовище на окупованій Луганщині (ФОТО)

16 тра 2021, 14:19
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Кладовище в окупованому місті Перевальськ у Луганській області знищили російсько-окупаційні війська.

Військова техніка незаконних воєнізованих формувань фейкової Луганської народної республіки проїхала по кладовищу й зруйнувала могили. Танк проїхав місцевим кладовищем, а жителі міста поширили в соціальних мережах фото понівечених пам’ятників та могил. Про це повідомляють «Новини Донбасу».

Повідомляється, що на кладовищі в районі 5-ї шахти з дороги з’їхав танк бойовиків і проїхався по могилах в декількох напрямках.

Горе… Ми йшли по могилах, які стерли траками танка, розбиті пам’ятники, фотографії померлих всюди розкидані, все знівечене… Як після бомбардування. Особисто була там, проїхалися — це м’яко сказано, на пів кладовища туди, потім розворот і назад, дерева вирвані з корінням, розворот на могилі, від неї нічого не залишилося, — розповіла одна з місцевих мешканок.

Жителі Перевальська скаржаться, що містом страшно пересуватися, оскільки військова техніка окупантів постійно їздить дорогами населеного пункту.

Російські танки знищили кладовище на окупованій Луганщині. Фото: НД

Російські танки знищили кладовище на окупованій Луганщині. Фото: НД

Російські танки знищили кладовище на окупованій Луганщині. Фото: НД

Російські танки знищили кладовище на окупованій Луганщині. Фото: НД


Нагадаємо, 4 травня у Донецькій області 69-річний місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі. Інцидент стався на кладовищі розташованого поблизу лінії зіткнення селища Верхньоторецьке.

Джерела: «Новини Донбасу»

Джерело: Ракурс


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