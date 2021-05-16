Карантин в Україні. Фото: dtkt.ua

https://racurs.ua/ua/n154682-u-pomarancheviy-zoni-karantynu-zalyshylasya-lyshe-odna-oblast-infografika.html

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«Помаранчева» зона карантину станом на 16 квітня представлена лише Черкаською областю.

До «помаранчевої» зону цей регіон потрапив вчора, 15 травня. Черкаську область перевели в «жовту» зону карантину 13 травня, але там вона протрималася всього два дні. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що в Черкаській області останніми днями спостерігається перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування COVID-19. Станом на 15 травня цей коефіцієнт становив 20,7%, тоді як нормою вважається менше 20%.

Решта областей України та Київ перебувають в «жовтій» зоні карантину. У цих регіонах у нормі рівень госпіталізації та охоплення тестуванням.

Як відомо, у «помаранчевій» зоні карантину забороняється робота закладів розміщення, окрім готелів, планова госпіталізація хворих та прийом нових змін у дитячі табори. У спортивних залах, фітнес-центрах, барах, ресторанах, розважальних закладах та ТРЦ діють обмеження щодо кількості відвідувачів.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 травня, в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 3 тис. 620 осіб. До лікарень вчора потрапили 2 тис. 208 осіб, а 133 українці померли від хвороби та її ускладнень.