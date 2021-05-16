Карантин в Украине. Фото: dtkt.ua

https://racurs.ua/n154682-v-oranjevoy-zone-karantina-ostalas-lish-odna-oblast-infografika.html

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«Оранжевая» зона карантина по состоянию на 16 апреля представлена только Черкасской областью.

В «оранжевую» зону этот регион попал вчера, 15 мая. Черкасскую область перевели в «желтую» зону карантина 13 мая, но там она продержалась всего два дня. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в Черкасской области в последние дни наблюдается превышение коэффициента выявления случаев инфицирования COVID-19. По состоянию на 15 мая этот коэффициент составлял 20,7%, тогда как нормой считается менее 20%.

Остальные области Украины и Киев находятся в «желтой» зоне карантина. В этих регионах в норме уровень госпитализации и охват тестированием.

Как известно, в «оранжевой» зоне карантина запрещается работа учреждений размещения, кроме гостиниц, плановая госпитализация больных и прием новых изменений в детские лагеря. В спортивных залах, фитнес-центрах, барах, ресторанах, развлекательных заведениях и ТРЦ действуют ограничения по количеству посетителей.

Напомним, за минувшие сутки, 15 мая, в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 3 тыс. 620 человек. В больницы вчера попали 2 тыс. 208 человек, а 133 украинца умерли от болезни и ее осложнений.