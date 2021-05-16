Пассажирский автобус с десятками пассажиров загорелся на Львовщине. Фото: ГСЧС

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Пожар в автобусе произошел 16 мая во Львовской области — транспортное средство вспыхнуло на ходу.

Чрезвычайное происшествие произошло рано утром возле поселка Розвадов во Львовской области. В момент возгорания в автобусе Mersedes IRIZAR находились 20 пассажиров и два водителя. Об этом сообщила пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре в автобусе поступило спасателям в 5.10. Спасатели, прибывшие на место происшествия, потушили огонь в 5.36. Огонь уничтожил моторный отсек и 27 кресел в салоне, однако никто не пострадал. Все обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Напомним, 29 апреля во время движения в Киеве загорелся пассажирский автобус. Пожар уничтожил транспортное средство полностью. Причину возникновения возгорания устанавливают эксперты. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.