Пасажирський автобус з десятками пасажирів загорівся на Львівщині. Фото: ДСНС

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Пожежа в автобусі сталася 16 травня у Львівській області — транспортний засіб спалахнув на ходу.

Надзвичайна подія відбулася рано вранці біля селища Розвадів у Львівській області. В момент загоряння в автобусі Mersedes IRIZAR перебували 20 пасажирів та два водії. Про це повідомила прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

У відомстві розповіли, що повідомлення про пожежу в автобусі надійшло рятувальникам о 5.10. Вогнеборці, які прибули на місце події, загасили вогонь о 5.36. Вогонь знищив моторний відсік і 27 крісел у салоні, однак ніхто не постраждав. Всі обставини та причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, 29 квітня під час руху в Києві загорівся пасажирський автобус. Пожежа знищила транспортний засіб повністю. Причину виникнення займання встановлюють експерти. На щастя, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.