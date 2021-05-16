Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 17 травня буде дощовою та грозовою в усіх областях. У південних та центральних областях місцями обіцяють град та шквали 15−20 м/с.

На решті території країни вітер обіцяють південний та північно-західний 5−10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 9° до 16° тепла, а вдень повітря прогріється до 17−29° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 17 травня буде дощовою, прогнозують і грози. Вночі температуру повітря прогнозують 12−14° тепла, а повітря прогріється до 19−21° вище нуля.

Погода в Харкові в перший робочий день тижня теж передбачає. Температуру повітря вночі прогнозують 14−16° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 26−28° тепла.

Погода Одесі найближчої доби теж передбачає дощі й грози. Температура повітря вночі 12−14° тепла, а вдень 20−22° тепла за Цельсієм.

Погода у Львові в понеділок вночі буде без опадів, а вдень дощитиме. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11° тепла, а вдень обіцяють 18−20° вище нуля.

Погода в Карпатах 17 травня буде грозовою та дощовою. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують від 9° до 12° тепла, а вдень обіцяють 17−21° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 16 травня очікувалася спекотна та літня, на сході температура повітря досягне позначки 29° тепла. На заході прогнозуються рясні дощі та зливи.