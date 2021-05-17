Українка зникла в Туреччині — пошуки тривають два тижні

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Ракурс

Українка зникла в Туреччині під час сходження на гору Geyik Sivrisi висотою 1715 м неподалік Анталії. Мешканка Одеси 42-річна Яна Кривошея перестала виходити на зв’язок 4 травня. Родичі альпіністки розглядають три версії зникнення дівчини.

Про інцидент повідомив в Фейсбук брат зниклої туристки В’ячеслав Кривошея.

За його словами, Яна вирушила Туреччину рейсом Одеса — Стамбул — Анталія, пізніше її бачили в кемпінгу Josito. Вранці 2 травня дівчина піднялася на вершину гори і написала звідти мамі повідомлення у «Вайбері» з привітаннями до Великодня. Після цього Яна Кривошея на зв’язок не виходила. Її телефон залишався включеним ще 4−5 травня.

10 травня про зникнення одеситки повідомили українському консулу в Туреччині, 11 травня на її пошуки поїхав брат. Цього ж дня родичі написали заяву про зникнення дівчини в Нацполіцію.

12 травня на горі знайшли намет Яни, в якому залишилися деякі її речі, але не було двох її рюкзаків. Вершину обстежили альпіністи, поліцейські і рятувальники. Також рятувальники оглянули різні стежки, глухі маршрути і обриви, облетіли гору на дроні, але не знайшли слідів зниклої українки.

За словами брата Яни Кривошеї, зараз розглядаються три версії зникнення дівчини — вона могла:

заблукати або зірватися при сходженні,

піти подалі від цивілізації і спробувати підкорити ще одну гору;

українку могли викрасти.

На його думку, на користь останньої версії може свідчити той факт, що останнє розташування її телефону мережею було зафіксовано в місті Манавгат за 90 км від гори.

Родичі дівчини скаржаться на роботу поліції Туреччини, яка ще не отримала даних від оператора мобільного зв’язку.

Донині поліція не відстежила підозрюваних, не дізналася, хто був поруч з нею. Можливо, саме ця людина намагалася включити мобільний телефон і зламати Гугл-аккаунт сестри за 90 км від місця її останньої стоянки, — зазначив брат Яни Кривошеї.

Пошуки зниклої тривають.