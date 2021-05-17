АТОвцю, який смертельно ранив одного з нападників, пом’якшили запобіжний захід, фото: Тернопільський апеляційний суд

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На Тернопільщині пом’якшили запобіжний захід 24-річному ветеранові війни на Донбасі Андрію Пекельному, який нещодавно, захищаючись від нападу групи молодиків на його будинок, смертельно поранив одного з нападників.

3 травня Теребовлянський районний суд обрав ветерану запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту до 1 липня. Сьогодні, 17 травня, Тернопільський апеляційний пом’якшив йому запобіжний захід на домашній арешт у нічний час — із 22.00 до 7.00 години ранку. Про це повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

Також ветерана зобов’язали:

здати паспорт для виїзду за кордон;

за першою вимогою з’являтись до слідчого, прокурора чи суду.

Зазначається, що захист в апеляційній скарзі просив суд взагалі відмовити у задоволенні клопотання слідчого про застосування до Пекельного запобіжних заходів, звертаючи увагу на тому, що підзахисний:

є особою молодого віку;

учасник АТО і боронив незалежність України;

позитивно характеризується за місцем проживання;

утримує матір і брата, які є інвалідами.

Таким чином, прохання захисту апеляційний суд задовольнив частково.

Нагадаємо, у селі Глещава Тернопільської області у ветерана АТО на дискотеці виник конфлікт із групою молодиків, які приїхали з сусіднього села. Щоб уникнути бійки, він побіг до свого будинку, де зачинився. Проте молодики вирвали дверні ручки і вибили двері будинку. Після цього виникла штовханина, в під час якої один із нападників отримав смертельне поранення.

Пекельного підозрюють у скоєнні умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 Кримінального кодексу). Ця стаття передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до двох років, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк до двох років.