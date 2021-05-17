Лукашенко. Фото: Новая Бурятия

https://racurs.ua/ua/n154735-lukashenko-rozv-yazav-ruky-sylovykam-i-dozvolyv-perty-tankamy-na-protestuvalnykiv.html

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, підписав низку законів, які розширюють і посилюють повноваження силових структур.

Відповідні документи були опубліковані на Національному правовому інтернет-порталі республіки.

Тепер, згідно з оновленим законом про нацбезпеку, силовикам надається право застосовувати бойову і спеціальну техніку для придушення протестів, а також із них знімається відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок застосування зброї та бойової техніки.

Також правоохоронці в Білорусі зможуть забороняти громадянам знімати відео і фото, у тому числі знімати громадян під час виконання службових обов’язків. У випадку затримання людей будуть особисто оглядати, разом із їхнім транспортним засобом.

Під державний захист тепер будуть потрапляти військовослужбовці, співробітники Служби безпеки президента, а також їхні близькі. Для них запроваджується можливість змінити зовнішність. Підставою для захисту буде вступ на службу або поточне перебування на посаді.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Білорусі режим президента Олександра Лукашенка продовжує садити за символи, пов’язані з протестами в країні. Чигуначенський районний суд Вітебська засудив до 20 діб арешту 19-річну білоруску Ангеліну Туровець за те, що вона прийшла на парад Перемоги в масці з білими «зубами» й червоним «язиком»